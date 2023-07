Médica britânica faz alerta sobre laranjas e tangerinas. Este vídeo pode vir a salvar vidas

Sabia que as laranjas e as tangerinas podem ser bastante perigosas para os seus filhos? Quando se é pai, parece que os perigos estão sempre à espreita. Ainda assim, nem sempre nos apercebemos que até a fruta mais normal pode ter os seus riscos. Uma médica deixou o alerta no seu Instagram e surpreendeu os seus seguidores.

Nikki Jurcutz é mãe e trabalhou como paramédica. Na sua página de Instagram Tiny Hearts Education, explicou o porquê de as laranjas e as tangerinas poderem representar risco de engasgamento para as crianças e que cuidados os pais devem ter na hora de dar a fruta.

Há três razões que tornam as laranjas e as tangerinas perigosas. De acordo com Nikki, o albedo, ou seja, a pelicula branca e os filamentos que estão por fora, a membrana e as grainhas podem fazer com que a criança se engasgue.

O albedo é problemático por ser esponjoso e difícil de mastigar e a membrana tem o mesmo problema. Já as grainhas podem ficar entaladas na garganta dos mais pequenos.

Então o que se deve fazer para que as crianças possam comer tangerinas e laranjas sem correrem riscos?

Nikki demonstra como o fazer. Com uma faca, começa por cortar a fruta na horizontal, para que os gomos fiquem cortados ao meio. Depois retira as grainhas e corta triângulos entre a membrana para tirar pequenos pedaços de fruta.

Com o tempo, e à medida que as crianças ficam mais habituadas a mastigar, Nikki salienta que se podem dar pedaços pequenos da fruta com a membrana.

Veja o vídeo (em inglês) e perceba as recomendações de Nikki Jurcutz.