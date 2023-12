É do signo Escorpião? Saiba que 2024 vai ficar muito positivo para si a partir deste mês

Para todos os signos, no geral, 2024 vai ser um ano exigente que vai requerer esforço, trabalho e dedicação. Mas, haver boas oportunidades para quem souber aproveitar os recursos, sublinha Maria Helena nas previsões para o próximo ano.

Em Portugal e no mundo, vai ser um ano para encarar os desafios como oportunidades. É importante corrigir o que não está bem e assumir responsabilidades e compromissos, alertou a taróloga nas previsões que preparou para o programa 'Goucha'.

No que diz respeito aos nativos de Escorpião, este vai ser um ano positivo, em que vão ter o poder de mudar a sua vida. O ano vai ser muito favorável a partir de maio. Para saber as previsões no amor, saúde e trabalho, percorra a galeria acima.