Não imagina o que pode fazer em casa com esta tábua da IKEA (já é viral)

Inspiração: esta tábua da IKEA é um 'must have' em nossa casa

É uma tábua de cozinha? É um suporte de portátil? É um apoio de livros? É isto e muito mais. Feita em bambu, a tábua com suportes Stolthet foi produzida para cortar alimentos na cozinha. Mas, já ficou viral pelas inúmeras utilizações que os influencers de dicas domésticas lhe dão.

É o caso da M A R T A | d e c o, uma conta de Instagram com conselhos de decoração que conta com mais de 200 mil seguidores no Instagram. Num vídeo dedicado a esta tábua de bambu da cadeia sueca, descobrimos utilizações incríveis para a tábua.

Virada ao contrário, a peça de bambu transforma-se num suporte de livros. Pode ainda ser encaixada no braço de sofá com apoio de uma almofada, transformando-se numa pequena mesa de apoio para pousar um lanche ou os comandos do televisor. Já na cozinha, pode ir além do corte de alimentos e fazer uma pequena estação de café ou chá. No escritório, é bastante útil para elevar o computador portátil, ajudando a que a nossa postura seja a correta.

A tábua vende-se por 12 euros e a IKEA recomenda que seja sempre lavada à mão. Para prolongar a sua vida útil, deve tratá-la com óleo vegetal de vez em quando.

Veja no vídeo algumas das ideias: