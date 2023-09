Toma banho e lava os dentes todos os dias, certo? Mas... pode estar a esquecer-se deste hábito diário

Os germes estão por todo o lado. Por isso, é essencial lavarmos as mãos com frequência para nos mantermos saudáveis. Ainda assim, há um outro hábito que devíamos incluir na nossa rotina e que também ajuda a evitar que fiquemos doentes: limpar os nossos smartphones.

Atualmente, andamos sempre colados aos nossos telemóveis. Onde quer que se vá, os smartphones vêm connosco e até usamos estes pequenos gadgets quando vamos para a cama. Por isso, não é de estranhar que os ecrãs fiquem sujos e que estejam cheios de germes.

É normal limpar o ecrã sempre que algo que pode manchar cai no smartphone, seja tinta, óleo ou comida. Mas deveríamos fazê-lo também no dia a dia e Jessica EK, do Instituto Americano de Limpeza, explica ao Today como se deve proceder.

Com que frequência se deve limpar o telemóvel?

Limpar o seu telemóvel deve ser um hábito diário, já que facilmente vão acumulando lixo.

Não se esqueça também de tirar a capa pelo menos uma vez por semana e limpar o resto do gadget e a própria capa.

Qual é a melhor forma de garantir a higienização do telemóvel?

Antes de seguir as dicas partilhadas por Jessica Ek, é importante confirmar primeiro no manual de instruções do se telefone se há alguma indicação específica para higienização do gadget.

De acordo com a especialista, é possível ficar com um telefone limpo em seis passos. Confirme quais são na galeria acima.