Lembra-se deles em 'Atração Fatal’? Veja como estão hoje Michael Douglas e Glenn Close

Em 1987, chegava às salas de cinema o filme “Atração Fatal”, um thriller que acompanha a história de Dan, um homem casado que se envolve com Alex. Esta fica obcecada por ele e toda a película acompanha as tentativas desesperadas de Alex de ficar com Dan. A dar vida a estas duas personagens estavam Michael Douglas e Glenn Close, na altura com 43 anos e 40 anos.

Passados 36 anos, tanto Michael Douglas como Glenn Close já apareceram em dezenas de novos filmes e até algumas séries e os sucessos vão somando-se.

Desde que representou Alex, Glenn Close, hoje com 76 anos, entrou em dezenas de títulos, de destacar o filme infantil “101 Dálmatas” ou o drama "Albert Nobbs". O último trabalho em que participou foi a série "Tehran", em 2022.

Na vida privada, Glenn Close tem uma filha, Annie Starke, que também já apareceu em alguns filmes e séries.

Michael Douglas, de 78 anos, também continua a dar que falar no mundo do cinema. Desde que representou em “Atração Fatal”, o ator entrou em grandes filmes como "Wall Street", "Um Crime Perfeito" ou "Instinto Fatal". Mais recentemente, participou nos filmes do "Homem-Formiga", da Marvel.

Michael Douglas é casado com Catherine Zeta-Jones há 20 anos e com ela teve dois filhos, Carys e Dylan. É também pai de Cameron, fruto do relacionamento que teve com Diandra Luker.

Veja na galeria como estão hoje Glenn Close e Michael Douglas e recorde a história de “Atração Fatal” no trailer abaixo.