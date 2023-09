Lembra-se dos filhos de Michael Jackson? Numa aparição rara, mostraram-se juntos em foto de família

Numa rara aparição, Bigi Jackson, o filho de Michael Jackson que antes se chamava Blanket e que hoje tem 21 anos, posou para uma fotografia ao lado do irmão, Prince Jackson, atualmente com 26.

Os irmãos surgem numa fotografia de família, que foi partilhada no Instagram, e captada no Mandalay Bay Resort and Casino, onde está em cena o espetáculo do ‘Michael Jackson ONE’, apresentado pelo Cirque du Soleil.

O rei da pop morreu com apenas 50 anos, em 2009, e teria celebrado 65 no passado dia 29 de agosto. A filha, Paris Jackson, hoje com 25 anos (ver galeria acima), também não ficou indiferente à data e publicou vários posts no Instagram. “Devo-lhe tudo”, escreveu.

Ainda assim, a atriz e cantora enfrentou uma onda de críticas por parte dos fãs do pai por não ter assinalado o aniversário de imediato, ao que a filha de Michael Jackson explicou que o pai “odiava” fazer anos e que lhe dessem os parabéns.