“Não tenho palavras.” Catarina Furtado partilha imagens comoventes de Sara Tavares no ‘Chuva de Estrelas’

Portugal ficou em choque neste domingo com a notícia da morte de Sara Tavares, de apenas 45 anos. Um cancro fez com que uma das artistas mais acarinhadas do país partisse precocemente. Entre as várias celebridades que prestaram homenagem à cantora, destacou-se Catarina Furtado que a conheceu no programa “Chuva de Estrelas”, onde Sara Tavares se deu a conhecer ao mundo pela primeira vez.

Numa publicação na sua conta de Instagram, Catarina Furtado partilhou imagens comoventes de Sara Tavares no programa da SIC. A acompanhar, a apresentadora começou por escrever “Não tenho palavras. Só memórias. As melhores. A Sara. A Sara. Tão única. Tão completa. Tão cedo... As lágrimas que me correm são de um amor eterno.”

Catarina Furtado deixou ainda um apelo para que as pessoas ouçam as músicas da cantora que começou a sua carreira com a participação no programa “Chuva de Estrelas”, nos anos 1990. “Ouçam-na. A sua música. As suas palavras. A sua doçura. Guardem o seu mistério.”

A cantora portuguesa Sara Tavares, diagnosticada com um tumor cerebral, morreu no domingo, 19 de novembro, ao final da tarde aos 45 anos, em Lisboa, afirmou à agência Lusa fonte da família.

A notícia da morte da artista, de ascendência cabo-verdiana, foi dada pela estação televisiva SIC, referindo que estava internada no Hospital da Luz, em Lisboa.

Ao longo do último ano, Sara Tavares tinha vindo a divulgar alguns temas novos, ao fim de cinco anos de silêncio. O mais recente tema, intitulado “Kurtidu”, saiu em setembro passado pela Sony Music.

Sara Tavares, que nasceu em Lisboa em 1978, deu-se a conhecer ainda adolescente nos anos 1990 no concurso televisivo de talentos “Chuva de Estrelas”, da SIC, a interpretar um tema de Whitney Houston.

Pouco depois venceu o Festival RTP da Canção de 1994 com “Chamar as Música”, tema de Rosa Lobato de Faria e João Oliveira, e com o qual obteve o oitavo lugar no Festival Eurovisão da Canção por Portugal.

Dois anos depois, em 1996, Sara Tavares estreou-se com o álbum “Sara Tavares & Shout!”.

Nas duas décadas seguintes, Sara Tavares editou vários álbuns que a aproximaram das raízes cabo-verdianas, com destaque para “Balancê” (2005), que lhe valeu um disco de platina e uma nomeação como Artista Revelação as prémios BBC Radio 3 World Music.

Em 2011, recebeu Prémio de Melhor Voz Feminina nos Cabo Verde Music Awards e no ano seguinte deu continuidade à digressão internacional “Xinti”, título do álbum editado em 2009, que lhe valeu o Prémio Carreira do África Festival na Alemanha.

Em 2018 esteve nomeada para os Grammy Latino com o quinto álbum, "Fitxadu" (2017), no qual aprofundou a relação com a música cabo-verdiana, contando com Manecas Costa, Nancy Vieira, Toty Sa'Med e Kalaf Epalanga entre os convidados.

A par da carreira em nome próprio, Sara Tavares colaborou com vários nomes da música portuguesa e lusófona, nomeadamente Ala dos Namorados, Dany Silva, Paulo Flores, Buraka Som Sistema e Carlão.