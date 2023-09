Vai a uma festa? Aprenda a posar para as fotos como uma celebridade

Não existem dúvidas de que muitas celebridades parecem ter um dom para brilhar na passadeira vermelha. Na verdade, algumas estrelas destacam-se de tal forma que parece mesmo que treinaram para isso.



É óbvio que, ao contrário do que possa estar a pensar, muitos destes famosos posam de forma quase automática, uma vez que estão habituados a fazê-lo desde que pisaram na passadeira vermelha pela primeira vez. No entanto, posar como uma celebridades não é difícil e só precisará de treinar um pouco para parecer um verdadeiro profissional.



Clique na galeria e descubra os truques e as dicas que o levarão a posar como algumas das maiores estrelas do entretenimento.