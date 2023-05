Estes são os signos mais impulsivos do zodíaco. Mas há um que se destaca

Há quem veja sempre o lado brilhante das situações e quem tema sempre o pior. Percorra a galeria para ver quais os nativos mais pessimistas, de acordo com um ranking do site Best Life.