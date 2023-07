Conhece o centro de Portugal?

Factos e curiosidades menos conhecidas da região Centro que prometem surpreender os visitantes são dados a conhecer na nova campanha de comunicação "Sabias que", lançada pela Turismo Centro de Portugal.

Disponível a partir de hoje em várias plataformas físicas e digitais, a campanha destaca factos e curiosidades "que tornam a região Centro de Portugal única e irrepetível, valorizando o produto através das suas características diferenciadoras".

O filme "Vou só 3 dias" é, segundo a Turismo Centro de Portugal, "um dos elementos-chave" da nova campanha.

"Em pouco mais de três minutos, o protagonista propõe-se a realizar um passeio de descoberta pela região durante três dias, mas rapidamente percebe que precisa de muito mais tempo para conhecer o verdadeiro Centro de Portugal: aquele com uma face humana, o Centro de Portugal das gentes, dos saberes, da experiência próxima, da tradição e dos locais e identidade únicos deste território", avançou.

Segundo a responsável pelo Núcleo de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Turismo Centro de Portugal, Adriana Rodrigues, "uma marca e os seus valores não se criam num ano", sendo "um caminho ao longo do tempo, que deve ser sólido e coerente".

"Em 2022, lançámos a campanha ‘Centro de Portugal, um destino e tanto’, que obteve excelentes resultados. Este ano, optámos por acrescentar mais uma camada a esta comunicação, dando a conhecer singularidades da região, que muitas pessoas não conhecerão e que as vão certamente surpreender", explicou Adriana Rodrigues.

O realizador do filme, Telmo Martins, disse que, se no ano passado foi apresentada uma campanha "que mostrava o tanto que a região tem para ver, de forma quantitativa", este ano a opção foi "mostrar as experiências, as tradições, as pessoas" que só se encontram na região.

"Quisemos dar a conhecer que o Centro de Portugal é um destino único no mundo, com gentes e territórios únicos no mundo, através de uma viagem que é uma introspeção, por locais que não são conhecidos, por pessoas que fazem deste território aquilo que ele é", justificou o realizador.

O presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, considerou que a nova campanha tem "um grande potencial para aumentar a notoriedade da marca e promover o conhecimento sobre o destino Centro de Portugal, aumentando a atratividade da região".

"Além disso, está perfeitamente de acordo com as novas tendências de procura internacional, a procura daquilo que é autêntico e genuíno", frisou.

Segundo o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, "o turismo representa 15,8 por centro do PIB (Produto Interno Bruto) português", um número que "reflete o trabalho de muitos, durante muito tempo".

No seu entender, "o turismo é também o parceiro ideal para fazer crescer outros setores, gerando 20 mil milhões de euros de receitas todos os anos", e "é uma atividade que tem a capacidade de colocar todos, setor público e privado, a cooperar de forma ativa e eficiente".