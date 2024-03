Casa sempre a cheirar bem: esta receita caseira absorve todos os maus odores

É escusado referir que a limpeza geral de uma casa é crucial para manter um ambiente fresco e agradável. Porém, há situações em que precisamos de uma ajuda extra: um saco de lixo que não pôde sair logo de casa, um quarto interior que não se consegue arejar, um quarto de bebé onde existem fraldas sujas ou mofo que se acumulou no inverno.

Um artigo do site Apartment Guide escreve sobre uma solução caseira, sem deixar cheiro a químicos ou ambientadores artificiais, que tem a capacidade de absorver os maus odores e melhorar a qualidade do ar de todas as divisões da casa.

Para ajudá-lo a se livrar dos odores comuns da casa de uma maneira segura, criamos um guia sobre como desodorizar um quarto com filtros de ar naturais. Inclui uma receita de desodorizante de quarto DIY natural e oito truques para se livrar de odores específicos em casa, substituindo o cheiro do quarto por ar limpo. Leia para descobrir quais itens domésticos e suprimentos de limpeza você pode usar para se livrar desses cheiros desagradáveis.

Siga estes passos:

Encha uma embalagem de spray com a seguinte receita:

Misture bem 30 a 40 gotas de óleo essencial da sua preferência com uma colher e meia de sopa de bicarbonato de sódio

Introduza esta mistura na embalagem de spray e adicione 700 ml de água

Pulverize toda a casa com a intensidade mínima do spray para não molhar em demasia as superfícies

De acordo com os conselhos do site especializado em dicas domésticas, pode personalizar este desodorizante de casa natural com qualquer aroma. Cada óleo essencial tem propriedades únicas, por isso, certifique-se de escolher um que se adapte ao espaço no qual vai utilizar. “Por exemplo, um óleo essencial de laranja funciona melhor na cozinha do que a lavanda, que é um aroma que promove o sono, tornando-o mais adequado para o quarto”, recomenda o Apartment Guide.