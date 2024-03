Espuma que faz magia a tirar bolor das paredes e tetos já existe no Pingo Doce

A humidade, seja ela de origem exterior ou interna como nas casas de banho, acaba muitas vezes por se transformar em manchas de bolores e fungos que devem ser removidos com rapidez. Não só pelo aspeto de desleixo e sujidade, mas porque estes fungos são realmente nocivos para a saúde.

Já existem vários produtos no mercado para remover estas manchas pretas e agora é o Pingo Doce a lançar uma espuma ativa que funciona como magia a deixar as superfícies como novas.

Nós experimentámos o Removedor de Fungos e Bolores Ultra Pro, que se vende em spray de 500 ml, e promete uma ação bacteriana e fungicida. Trata-se de uma espuma ativa que pode ser aplicada em várias superfícies, além de paredes e tetos e que custa apenas 1,79 euros. Pode ser usado em duches, cozinhas ou juntas de azulejos, por exemplo.

Aplicámos a espuma sobre as zonas afetadas com manchas e deixámos atuar. Após alguns minutos (a marca recomenda 10 minutos, mas precisámos de muito menos), apenas passámos um pano húmido. Sem qualquer esforço e sem esfregar, as manchas desapareceram como que por magia. Por isso, está aprovado pela equipa do IOL!