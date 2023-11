OPINIÃO | A divisão da casa

O Big Brother continua a surpreender semana após semana. A casa mais vigiada do país está cada vez mais tensa. O jogo está cada vez mais competitivo. Ora não estivessem 100 mil euros em jogo.

A casa está dividida. Há o grupo da Márcia e o grupo do Francisco Monteiro. Também há os ditos neutros, mas esses preferiram juntar-se ao grupo do Monteiro. Durante a gala o público elegeu o grupo favorito. O escolhido foi o grupo do Monteiro. Não me surpreendeu devido ao enorme grupo de fãs do Francisco. Não sou de intrigas, mas gostava de ver um terceiro grupo na casa. E vocês?

Pareceu-me que a Iasmim escolheu o grupo do Monteiro por medo de ser rejeitada. Ou então por estratégia, por ser o grupo mais forte.

A Anastasiya afirmou que não fez nada no jogo, não se integrou no grupo. Na verdade criou uma relação de amizade com a Márcia, e isso é suficiente? Estão 100 mil euros em jogo. A concorrente é provocadora, mas não é jogadora.

O Zé Pedro foi escolhido pelos portugueses para abandonar esta edição do BB. Não me surpreendeu. Saiu porque bate de frente com o Francisco Monteiro. Foi o motivo da expulsão. Não seria interessante ter ficado? Assim o Monteiro sempre teria contracena.

Os concorrentes não têm cumprido as regras do jogo, por isso foram sancionados. Sanções fortes que levam a grandes limitações na casa. Os ingredientes certos para a casa pegar fogo.

O anexo voltou a abrir portas para quatro concorrentes, dois de um grupo, e dois do outro. Vai ser tão bonito vê-los conviver num espaço tão reduzido. É Big Brother a acontecer.