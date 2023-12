OPINIÃO | Big Brother: A edição fascinante

Este Big Brother desde o primeiro dia parece um desafio final. Todos deram o seu melhor, com o objetivo de chegarem à final, e um ser o grande vencedor. Esta novela da vida real está em constante mudança, o que torna a edição fascinante. Sem dúvida que foi a edição que mais mexeu com o público.

O público foi chamado a escolher, entre a Márcia e o Francisco Monteiro, quem merecia o passaporte para a final. Dois concorrentes de peso. Os grandes protagonistas desta edição. A escolha recaíu sobre o Monteiro. O homem que consegue mexer com a casa toda. O senhor todo o poderoso. No entanto eu teria escolhido a Márcia. Gosto de grandes jogadores, mas não gosto de agressividade.

Francisco Vale foi o concorrente expulso a duas semanas da grande final. Nas duas primeiras semanas mostrou-se um concorrente desafiante, mas acabou por se perder no jogo. Preocupou-se em demasiado com a imagem que estava a passar cá para fora, e isso prejudicou-o e muito em termos de jogo. Formou casal com Jéssica, talvez para se destacar, mas saiu-lhe o tiro pela colatra. A Jéssica consiguiu-se destacar, mas o Vale continua na sombra.

André, Márcia, Hugo e Jéssica são os nomeados para a última expulsão. Quem vai morrer na praia? Aposto todas as fichas na Jéssica. É destemida, até jogadora, mas neste momento não faz falta à casa.