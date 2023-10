OPINIÃO | O Big Brother muda vidas

O Big Brother não é um simples programa de televisão de domingo à noite. Muda vidas. Muda a vida dos concorrentes e dos espetadores. A curva da vida da Joana foi a prova disso mesmo. A concorrente referiu que conseguiu sair de uma relação tóxica quando assistiu à curva da vida de outra concorrente numa outra edição do programa. Um reality show nem sempre é bem visto no nosso país, mas no fundo tem um papel fundamental.

Sílvia, Diogo e Anastasiya, os três novos moradores da casa mais vigiada do país, chegaram para provocar o caus na casa. A Sílvia tem opinião sobre tudo e sobre todos. Chegou e pegou fogo à casa. A Anastasiya é só a outra? O Diogo foi o primeiro expulso da noite. Este concorrente não foi mais do que uma cópia barata do Zé Pedro, não concordam?

As “Mean Girls” estão de regresso. Quem são? São a meninas que estão contra o Monteiro devido à Márcia. Só lhes quero deixar um conselho, mudem de postura, ou então preparem-se para serem expulsas. Este filme já não é novo.

Márcia, Monteiro e Joana o triângulo da casa. A Márcia diz que não, mas está caidinha pelo Monteiro. A Joana igual. Mas estará o senhor Monteiro apaixonado? Cá para mim vai rolar romance entre a Márcia e o Monteiro. Nota-se que há química. A Joana fica a vela deste triângulo.

Mariana, a expulsa da noite. Uma concorrente irrelevante. Sem posição no jogo. Quem não se destaca sai! A casa mais vigiada do país não é uma casa de repouso.