Lembra-se deles assim em ‘Breaking Bad’? Veja como estão diferentes após 15 anos

Parece ter sido ontem o dia em que fomos confrontados com uma das cenas mais desconcertantes e inusitadas da história das séries televisivas: Walter White, um professor de ciências do ensino secundário, acaba em cuecas – que ficaram elas próprias icónicas – depois de ‘cozinhar’ metanfetaminas numa rulote. Era o início de uma grande história que se desenrolou ao longo de cinco emocionantes temporadas. Passaram já 15 anos e ‘Breaking Bad’ é agora uma série de culto.

O professor Walter White, que passa de um pai de família com uma vida banal a um dos maiores e mais perigosos traficantes na sua região nos Estados Unidos, foi interpretado magistralmente por Bryan Cranston, que hoje tem 67 anos (ver galeria). O ator anunciou que vai reformar-se em 2026, altura em que planeia deixar os Estados Unidos e ir viver para França. “Quero ter essa experiência. Quero passar dias a viajar, recolher-me à lareira, beber vinho com novos amigos, ao invés de estar a ler guiões”, disse recentemente numa entrevista à revista GQ.

O professor Walter White era casado com Skyler (Anna Gunn, que tem hoje 55 anos) e o casal tinha um filho, Walter White Jr (interpretado por RJ Mitte, hoje com 31 anos). Anna Gunn viveu um período difícil, que começou na última temporada da série, depois de ser diagnosticada com lúpus. Os tratamentos para a doença provocaram algumas alterações físicas e a atriz chegou a confessar que era bastante desconfortável que seguidores e imprensa questionassem constantemente os motivos para ter ganho peso.

Por sua vez, RJ Mitte, que era adolescente quando começou a vestir o papel de filho de Walter White, é um dos rostos da inclusão em Hollywood. Uma das perguntas mais feitas ao Google sobre o ator é se este tem paralisia cerebral na vida real. E, sim, é verdade e não foi essa condição que o impediu de ter uma carreira no pequeno ecrã, tendo sido protagonista no recente filme de terror ‘The Unseen’.

Em ‘Breaking Bad’, o professor Walter White não evoluído na trama da série sem o aluno Jesse Pinkman, outra personagem icónica que valeu vários Emmy de Melhor Ator Secundário a Aaron Paul, que hoje tem 44 anos. Os dois protagonistas na série continuam muito próximos até hoje e têm mesmo um projeto em comum fora da representação: a marca de mescal ‘Dos Hombres’, também ela vencedora de vários prémios em competições de bebidas espirituosas.

Outra personagem de muito relevo na série é o cunhado do protagonista, o agente Hank, da divisão antidroga da polícia. É Dean Norris, hoje com 60 anos, que veste a pele deste agente e leva ainda esta personagem à prequela ‘Better Call Saul’.

Em agosto deste ano, era noticiada a morte de um dos grandes atores que integravam o elenco de ‘Breaking Bad’ e de ‘Better Call Saul’. Mark Margolis, conhecido por interpretar o grande traficante Hector Salamanca partiu aos 83 anos, vítima de doença súbita.

