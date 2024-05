Nunca cozinhe os brócolos sem fazer isto antes, recomendam especialistas

5 alimentos a plantar em abril para serem colhidos no verão

Os brócolos, ricos em vitamina C, E e outras substâncias altamente benéficas para o nosso organismo, estão associados à prevenção do cancro e devem ser consumidos regularmente, como é, aliás, hábito entre os portugueses. Porém, a sua higienização é crucial antes do consumo.

Tal como acontece com a maioria das frutas e vegetais, é fundamental lavar corretamente os brócolos para garantir a segurança alimentar, especialmente não têm casca para proteção e estão expostos diretamente à contaminação de insetos e microorganismos prejudiciais para a saúde.

Então, como se devem lavar e desinfetar adequadamente os brócolos? De acordo com o jornal mexicano El Universal, o ideal é lavá-los mesmo antes de o consumir para prolongar a sua vida útil. Recomenda-se colocar os brócolos num coador e enxaguá-los sob água corrente, assegurando-se que elimina toda a sujidade visível.

Outra opção é submergir os brócolos numa mistura de 1/4 de vinagre branco para 3/4 de água durante 15 a 20 minutos e depois enxaguá-los com água corrente. Se não se desejar utilizar vinagre, pode optar por uma solução de 1 colher de sopa de sal por litro de água fria.

Segundo um estudo da Universidade de Massachusetts, realizado em 2017 e citado pelo mesmo jornal, também se pode lavar os brócolos submergindo-os numa mistura de bicarbonato de sódio e água durante 15 a 20 minutos.