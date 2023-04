“Os ânimos exaltaram-se” Veja as explicações de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida sobre crise no casamento

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida estiveram no programa ‘Em Família’, na TVI, no qual falaram sobre o casamento e sobre uma curta separação do casal, que motivou muitos comentários e polémica. “Nem eu sou, para muitos, o demónio que pensam que eu sou, nem a Liliana é a santa que muitos pensam que a Liliana é”, começou por explicar Bruno de Carvalho, sublinhando que ambos estão “carregados de qualidades”, mas também têm “defeitos.”

“Isto acontece a 99,99% dos casais”, sublinhou o antigo presidente do Sporting, referindo-se à curta crise pela qual o casal passou recentemente. “Foi um dia como outro qualquer, em que acordámos um virado para um lado e outro para o outro”, recorda Liliana, referindo-se ao dia do seu aniversário. “Os ânimos exaltaram-se e cada um foi para o seu lugar.”

O casal conta que estiveram “alguns dias” separados, cada um junto da sua família. No entanto, conseguiram resolver os seus problemas e dizem-se mais unidos que nunca. "Temos muitas coisas a limar, mas estamos a fazer o nosso caminho. Sabia que, no meu aniversário, ia acontecer algo de importante. E, por vezes, é preciso que estas coisas aconteçam para darmos ainda mais valor ao que, de facto, importa", disse Liliana.

Bruno de Carvalho falou ainda sobre a reversão da vasectomia, que “correu muito mal”. “Isso magoou-me muito”, confessa, referindo que a única hipótese agora é através de inseminação artificial. “Isso marcou-me muito enquanto homem. Queria mesmo que fosse natural.”