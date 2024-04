Parece mas não é a Disneyland. É um parque temático em Portugal e tem piscinas de sonho

Se é fã de parques de diversões, há um sítio no norte do país que tem selo de visita obrigatória. Com montanhas-russas, comboios, piscinas de sonho e escorregas divertidos, promete um dia de diversão. Falamos da Magikland, em Penafiel.

Chegam os dias quentes, e as portas deste parque de diversões abrem-se para receber todos os que não perdem uma oportunidade para andar em carrosséis. A Magikland tem uma área de sete hectares e é uma terra mágica graças às várias diversões para os mais pequenos e mais crescidos e aos espaços verdes pensados para que todos possam usufruir.

O parque está dividido em seis áreas diferentes, cada uma delas com o seu tema e com os carrosséis correspondentes. Logo à entrada, encontra-se África, onde se pode andar nos pequenos “carros” de Dakar, em aviões de carrossel e nos carrinhos de choque na Sanzala. No Mundo da Confusão, anda-se de comboio, de elefante voador e em carrosséis com duendes, e na Aldeia Medieval, vê-se o parque de cima na roda gigante e visita-se o Castelo Fantasma.

No Far-West, um carrossel com água promete que ninguém sai de lá seco e há uma montanha-russa para quem vive para a adrenalina. Por fim, no Refúgio dos Piratas, a diversão gira à volta de um barco gigante e das lagoas. E isto tudo são apenas alguns dos carrosséis do parque.

Pensado para os dias mais quentes, além de todos os carrosséis, o Magikland tem várias piscinas e escorregas espalhados pelas várias áreas de diversão. Assim há sempre uma oportunidade para refrescar.

O dia é para ser passado na Magikland e por isso, o parque tem bares e um restaurante self-service para que seja possível fazer refeições sem sair do recinto.

O parque não está aberto todo o ano, sendo por isso recomendável que veja no site as datas e os horários em que é possível ir até ao Magikland. A entrada no parque é de graça até aos 2 anos e para crianças entre os 4 e os 12 anos, custa 12,50 euros. O bilhete para pessoas entre os 13 e os 64 anos custa 19 euros. A Magikland recomenda que adquira os bilhetes online para não ficar em filas.