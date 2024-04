É este o chá da inteligência? Estudos mostram o que acontece a quem o bebe todos os dias

Nutricionista japonesa nunca come estes 6 alimentos ocidentais

Já muito ouvimos falar das maravilhas do chá verde para a saúde. O seu consumo prolongado é apontado como benéfico para as capacidades cognitivas, ajuda a prevenir algumas doenças cardíacas e diabetes, e até promove a perda de peso. Agora, estudos mostram que há um tipo de chá verde que é também muito benéfico para a saúde, tendo um impacto positivo nas capacidades cognitivas.

Este chá de que falamos é japonês e chama-se chá verde torrado ou houjicha. É torrado sobre carvão, o que faz com que tenha um sabor muito particular e uma tonalidade escura depois de preparado.

Um novo estudo publicado na Scientific Reports e citado pelo site MedicalNewsToday explorou o potencial do chá verde torrado e do chá verde para a saúde. Os dados sugerem que o consumo diário destas bebidas melhora o desempenho das tarefas cognitivas em comparação com a água.

O estudo sugere que mesmo com um consumo diário reduzido de chá verde torrado ou chá verde, é possível ver melhorias significativas no desempenho das tarefas e do bem-estar mental.

O chá verde torrado parece, no entanto, ser mais eficaz na redução da fadiga.

Como foi feito o estudo

Para desenvolver o estudo, os investigadores pediram a 20 jovens adultos saudáveis para completar uma tarefa artimética cognitiva de cinco minutos seis vezes, durante duas sessões, no mesmo dia. Na primeira sessão, consumiram água quente antes de cada três sessões, dando um total de quatro ingestões. Na segunda sessão, em vez de água, beberam chá verde e chá verde torrado. O processo foi repetido um mês depois.

Através da análise das respostas fisiológicas e da autoavaliação dos participantes relativamente a níveis de fadiga, stress e carga de trabalho mental, os investigadores concluíram que que os chás ajudaram a regular os níveis de stress nos participantes. Além disso, o desempenho foi melhor quando consumiram chá em vez de água.

Apesar de ficar demonstrado o efeito do chá verde nas capacidades cognitivas, não é possível tirar conclusões sobre o impacto na saúde do cérebro. É, por isso, necessário explorar os impactos do chá a longo prazo.