A água deste ‘jacuzzi natural’ português chega aos 30 graus. Falamos de um refúgio encantador

Praia do Creiro

Praia Fluvial Pego do Fundo - Alcoutim

Inserida na serena paisagem rural do nordeste algarvio, a praia fluvial do Pego Fundo é um refúgio de beleza natural, que surge na Ribeira de Cadavais, um afluente do Rio Guadiana. Quem diria que à beira rio encontrávamos uma praia de areia branca? Ali colocada para permitir que os habitantes e visitantes de Alcoutim tirem partido das águas fluviais, esta areia convida a que estenda a toalha depois de uma sessão de mergulhos.

O grande cartão de visita desta praia tem sido a temperatura da água. A atingir os 30 graus no verão, como pode ler-se no site Visit Algarve, cada vez mais portugueses e estrangeiros chegam à procura deste pequeno refúgio de sonho, em que descansa na areia a ouvir o cantar dos pássaros e o som dos chocalhos dos rebanhos que pastam na zona verde envolvente.

O acesso à praia é muito fácil e faz-se em excelentes condições, através de estrada alcatroada que parte da vila de Alcoutim e que atravessa a ponte sobre a Ribeira de Cadavais em direção à margem esquerda da praia, num percurso muito curto, de aproximadamente 500 metros.

Existe estacionamento e, durante a época balnear, a praia é apoiada por restaurante, casas de banho e vigilância. A praia fluvial do Pego Fundo também tem o selo de "Praia Acessível", permitindo que pessoas com mobilidade reduzida consigam tirar o melhor deste “jacuzzi natural” algarvio.

