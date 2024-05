Start-up disponibiliza plataforma de telemedicina gratuita a vítimas das inundações no Brasil

As cheias devastadoras que atingiram o estado brasileiro do Rio Grande do Sul causaram mais de 100 mortes, segundo o balanço oficial das autoridades, contando-se ainda milhares de pessoas desalojadas e sobreviventes desesperados em busca de alimentos e suprimentos básicos. As equipas de resgate têm corrido para tentar retirar as pessoas que ficaram presas.

Para ajudar quem mais precisa neste momento, a VisionnIT, healthtech sediada no Parque Tecnológico da Universidade de Passo Fundo (UPF), está a disponibilizar a sua plataforma eProHealth para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A iniciativa pretende conectar profissionais de saúde do Brasil à população afetada, oferecendo serviços de telemedicina gratuitamente.

Numa primeira fase, a start-up procura profissionais voluntários que possam disponibilizar o seu tempo para fazer as consultas, afirma Jeangrei Veiga, cofundador da VisionnIT, citado na imprensa brasileira.

“Estamos a disponibilizar a nossa plataforma de forma gratuita para as vítimas das chuvas que não têm como se deslocar para receber serviços saúde. Fazemos um apelo, também, para que profissionais de saúde se voluntariem para isso”, disse Veiga à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do estado brasileiro.

Os profissionais de saúde interessados em juntar-se à plataforma podem contactar diretamente Jeangrei Veiga através do número de telefone: (54) 99150-3831.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.