Cláudio Ramos exibe forma física incrível em férias no Brasil

Cláudio Ramos está de férias no Brasil e tem partilhado várias imagens com cenários de sonho. Os seguidores têm elogiado a incrível forma física do apresentador, que se mostrou em calções de banho curtos e justos conhecidos no Brasil por ‘sunga’.

O apresentador escreveu ainda um longo texto nostálgico em que recordou a sua infância. “Quem, como eu, via na televisão uma janela para o mundo e uma mala de sonhos, vai entender esta fotografia. Histórias de sotaques, de raízes, de disputas, de vizinhança, de vingança de amores e desamores… Chegava-me tudo pela televisão e pelas palavras escritas de autores como, por exemplo, Castro Alves, Jorge Amado ou Dias Gomes”, escreveu o apresentador da TVI.

“Aquilo que para muitos na altura era uma ‘mania feminina’ para mim era muito importante. No tempo em que o noticiário demorava meia hora e a novela começava às oito e meia da noite em ponto. Do tempo onde eu não podia ver sempre e me escondia para ver. Houve tempos onde não tinha televisão e conseguia assistir à novela ‘Roque Santeiro’ através do reflexo do espelho na casa de um vizinho e à socapa”, recorda.

“E foi assim, sentado num degrau e meio de esguelha que descobri que afinal o Santo não era Santo mas só muito mais tarde percebi que a cidade de Asa Branca não existia. Era ficção, como foram muitas que se seguiram. Mas eram inspiradas. Aquelas pessoas existiam, aquelas casas existiam e aquelas ideias também. Ainda hoje existem”, escreveu.

“O mundo mudou. Eu tenho várias televisões. E trabalho dentro dela. O meu vizinho já morreu. Hoje, o noticiário não demora só meia hora, a novela não começa às oito e meia e já não é ‘coisa de mulher’, mas se olharmos com atenção, muito do resto ainda se mantém. Pelo menos para pessoas que, como Eu, vêem na televisão uma janela para o mundo e ainda têm sonhos na mala por abrir. Essas vão perceber esta fotografia. Garanto!”, concluiu.