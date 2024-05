Mais barato do que a Disneyland, este parque de diversões é um segredo encantado (e pode lá dormir)

Há um parque temático europeu que quase não está no radar dos turistas portugueses, mas devia. Quando todos rumam à Disneyland Paris, um destino de visita obrigatória mas cujos bilhetes custam cerca de 100 euros diários, nós sugerimos um parque temático nos Países Baixos, repleto de atrações e cujas entradas oscilam entre os 38 e os 42 euros. Note-se que se ficar hospedado nos alojamentos do parque, a entrada está incluída no valor da estadia.

Falamos do parque temático mais famoso dos Países Baixos: o Efteling, que fica no sul do país e é uma escapadinha de sonho para qualquer família. O que lá podemos encontrar? Um mundo de fantasia que ao longo dos anos tem vindo a crescer e a modernizar-se, já que o parque foi inaugurado em 1952. Todos os anos há novidades e a mais recente é o anúncio de que vai abrir um novo hotel em 2025.

O parque conta com castelos e personagens fantásticas, incríveis montanhas-russas – uma de madeira e outra com uma descida a pique -, passeios assustadores em palácios mágicos de filme, uma floresta encantada que é o “maior livro vivo” do mundo, viagens de barco misteriosas e muitos carrosséis.

O Efteling é uma excelente opção para o verão, já que durante esta estação existem atrações aquáticas integradas em paisagens naturais incríveis típicas neerlandesas. As casas de férias são pequenos chalés de madeira, com pequeno-almoço incluído, que ficam a 15 minutos do parque. Podem optar por uma casa na árvore! Para ficar mais perto, existe o Efteling Hotel, com quartos temáticos que são o sonho de qualquer criança. Já imaginou dormir dentro de um carrossel ou no fundo do mar?

Existem voos diretos a partir de Lisboa para o aeroporto de Eindhoven, com uma duração de aproximadamente três horas. A partir do Porto, no verão, os voos fazem pelo menos uma escala em Lisboa ou em Amesterdão.

