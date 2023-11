Saiba por que deve colocar a sua roupa no congelador (principalmente a que esteve guardada)

Já experimentou colocar a roupa no congelador? Bem sabemos que parece uma ideia louca e que provavelmente se está a perguntar para que é que serve tal dica.

Diz quem o faz que colocar as peças juntamente com a os gelados e os legumes congelados traz várias vantagens. À primeira vista pode parecer estranho, mas se parar para analisar, vai perceber que as temperaturas frias podem ajudar um sem-número de coisas. Porque não também a cuidar da roupa?

Nós já explicamos porque é que este é o segredo para cuidar da roupa que estava a faltar na sua vida e como é que o pode pôr em prática.

Para que serve colocar a roupa no congelador?

Não há apenas uma ou duas vantagens em se colocar a roupa no congelador, mas sim várias, como explica o site In The Wash.

Para começar, a temperatura baixa ajuda a neutralizar odores, ajudando a dar um cheiro mais neutro a roupa que esteve parada no armário, por exemplo (veja aqui outras formas de tirar o cheiro a mofo sem lavar as peças). Também pode ser uma aliada para abrandar o crescimento de bactérias, apesar de não as matar.

Sabia que o congelador também pode dar uma mãozinha a tirar algumas nódoas? Por exemplo, se acabou com pastilha elástica colada à roupa, congele-a para remover a chiclete com facilidade.

Congelar a roupa ajuda também a que esta dure mais. Peças de fibras naturais, quando congeladas, acabam por perder menos fibras. Se te um problema com traças, congelar a roupa num saco de plástico por até 72 horas ajuda a matar as larvas. Por último, como as temperaturas baixas ajudam a eliminar odores e bactérias, não tem de lavar a roupa com tanta frequência, o que faz com que ela dure mais.

