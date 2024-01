5 alimentos que todos devíamos comer diariamente, segundo especialista de Harvard

A autodisciplina é crucial para ter uma alimentação saudável. Mas, mais do que remover, adicionar alguns alimentos à sua alimentação pode ser crucial para ter uma alimentação mais saudável. Quem o diz é uma professora de nutrição da Universidade de Harvard, num artigo publicado no site da conceituada universidade norte-americana.

Seguem-se os 5 alimentos que deve comer e abusar:

1. Salmão. Este peixe gorduroso, conhecido pela sua cor, é rico não só em proteína, mas também em ácidos gordos ómega-3, que beneficiam tanto o coração como o cérebro. Também fornece vitamina D, essencial para a saúde óssea. Comer todos os dias é demasiado para a maioria das pessoas (até pelo preço), mas comer salmão pelo menos uma vez por semana faz toda a diferença.

Clique para ver esta receita económica de salmão e conheça alimentos alternativos.

2. Couves de Bruxelas. Estas mini-couves são ricas em nutrientes e têm poucas calorias – apenas 28 em meia chávena. Nestas bolinhas verdes encontra um grupo completo de vitaminas, incluindo vitamina A, vitamina C, vitamina K, potássio e ácido fólico. Como outros vegetais crucíferos, a couve de Bruxelas apresenta compostos bioativos, como antioxidantes, que são produtos químicos que ajudam a prevenir danos nas células do nosso corpo. Se considerar estas couves muito amargas, opte por outro vegetal de folha verde. Mas faça um esforço. O artigo de Harvard recomenda borrifar as couves com azeite, levar ao forno e adicionar algumas nozes picadas.

3. Mirtilos. Estas pequenas bagas de cor escura são ricas em antioxidantes, principalmente vitamina C. Só têm 56 calorias por cada 100 gramas e oferecem uma boa dose de vitamina A e fibras. Embora a maioria dos supermercados tenha mirtilos o ano todo, pode substituí-los por outras frutas de cor escura, como romã, cereja ou amoras, caso não estejam disponíveis. Também pode comprar mirtilos congelados e misturar com iogurte natural. Aprenda esta receita saudável como mirtilos.

4. Frutos secos. Crocantes, os frutos secos não apenas saciam como também fornecem um ‘cocktail’ de óleos saudáveis, proteínas e vitamina E. Escolha qualquer tipo de frutos secos, mas certifique-se de que os come ao natural e não com gorduras ou sal adicionados.

5. Iogurte natural. O iogurte oferece uma excelente dose de probióticos, bactérias saudáveis que ajudam a manter o funcionamento adequado do intestino e que contribuem para uma melhor saúde geral. O iogurte é um alimento rico em nutrientes que fornece ao corpo proteínas, cálcio, magnésio, vitamina B 12 e alguns ácidos gordos essenciais que o corpo precisa para se manter saudável. Opte por iogurtes naturais sem aromas e adicione fruta para ficar mais doce, caso não consiga comer ao natural.