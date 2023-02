Tem crédito habitação? Prestações vão aumentar até 65%

Não é novidade que quem tem um crédito habitação com taxa variável, tem visto a sua prestação subir progressivamente a cada revisão. No caso da sua mensalidade ser revista em fevereiro (com efeitos em março), o aumento deverá situar-se entre os 45% e os 65%, consoante o prazo da sua Euribor.

Veja alguns exemplos das subidas esperadas e saiba com o que deve contar já no próximo mês.

Porque é que as prestações de crédito estão a subir acentuadamente?

Desde o início de 2022, que as taxas Euribor têm vindo a aumentar de forma progressiva, dada a subida da inflação, que se agravou com a invasão da Rússia à Ucrânia.

Quem tem contratos de crédito habitação indexados às taxas Euribor a 6 e 12 meses, esteve a pagar prestações calculadas com base numa Euribor média próxima dos 0%.

Por exemplo, o titular de um crédito habitação com uma Euribor a 12 meses que tenha tido a sua última revisão em fevereiro de 2022, tinha a sua prestação calculada com base numa média da Euribor de -0,477% (média de janeiro de 2022). Uma vez que esta prestação não sofre alterações há um ano, a atualização este mês será significativa, refletindo os aumentos progressivos da Euribor, que ainda não tinham tido impacto no “preço” a pagar ao banco. Agora, a nova prestação terá por base a média da Euribor de janeiro deste ano, de 3,337%.

No caso de ter o seu contrato indexado à Euribor a 6 meses, a última vez que a sua prestação mudou foi em setembro do ano passado. Estas prestações estavam calculadas com base na média da Euribor de julho de 2022, de 0,467%, e serão agora recalculadas com base na média de janeiro deste ano, de 2,858%.

Se, por outro lado, o seu crédito habitação está indexado à Euribor a 3 meses, a sua prestação mudou em dezembro de 2022 e foi-lhe aplicada a taxa de 1,428% (média de outubro). Para a revisão deste mês, porém, a média que conta já é de 2,345%.

Quanto é que vão subir as prestações em março?

Para perceber melhor o impacto destas subidas percentuais na sua prestação de crédito, vamos mostrar-lhe um exemplo com um crédito habitação de 200 mil euros a 30 anos, com um spread de 1,2%.

Com a Euribor a 12 meses, em março de 2022, pagava 618,15 euros. Em março deste ano, já vai pagar 1.018,13 euros. Ou seja, terá um aumento de 399,98 euros no espaço de um ano, o que traduz uma subida de 64,71%.

Se a Euribor for a 6 meses, a sua prestação era de 613,68 euros em março do ano passado, subiu para 706,38 euros em setembro e, agora, em março de 2023, vai aumentar novamente para 961,76 euros. Em 12 meses, a sua prestação teve um acréscimo de 56,72%, mais 348,08 euros mensais.

Por fim, com a Euribor a 3 meses, em março de 2022 pagava 610,74 euros, em junho 620,75 euros, em setembro 665,28 euros, em dezembro 803,62 euros, e agora irá pagar 903,68 euros. Neste caso, trata-se de um crescimento de 47,96% num ano, mais 292,94 euros por mês.

Pode usar o simulador da variação da Euribor no Crédito Habitação para saber qual será a sua prestação.