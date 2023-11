OPINIÃO | Big Brother que é Big Brother parte a partir da Cristina

Domingo após domingo o Big Brother (BB) continua mais apetecível. Continua a ser o programa mais visto. O programa que provoca reações. É a novela de vida real. Na luta pelo trono quem irá vencer? Os portugueses terão que fazer uma difícil escolha, entre grandes concorrentes.

Logo no início da gala foi dada a oportunidade de os concorrentes poderem trocar de grupo, mas nenhum o fez. Cada optou por ficar no seu grupo. Acredito que havia jogadores do grupo do Francisco Monteiro, que o queriam fazer, mas no entanto não o fizeram. Não o fizeram porque sabiam que ao trocar de grupo iam bater de frente com o Monteiro.

Será que o André se anda a perder no jogo? Aos olhos dos outros moradores da casa o André é “hipócrita”, “falso”, “dissimulado” é uma “farsa”. Confesso, que nunca achei o André um protagonista deste jogo, mas revelou-se. Cresceu enquanto jogador. Este jogador é uma pedra no sapato de muita gente da casa mais vigiada do país.

Acho que é o momento certo. Tenho de vos falar da Joana. É protagonista. É boa jogadora. Mas está na altura de levar um apertão. Pela segunda vez é arrogante com Cristina. Não é bonito de se ver um concorrente faltar ao respeito à apresentadora. Não lhe fica bem.

A dinâmica entre a Márcia e o Francisco Monteiro já cansa. Já farta. Os dois deviam de seguir o seu caminho. É mais do que óbvio que os dois não se podem ver. São provocadores. São desestabilizadores. Mas no fundo são os melhores jogadores desta edição.

Também vos quero falar da Cristina. Sim, da Cristina apresentadora. Ela é a essência do BB. A apresentadora que não julga. Que não influencia escolhas. A alma irreverente do BB. Big Brother que é Big Brother parte a partir da Cristina.