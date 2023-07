Look de Cristina Ferreira na Festa de Verão TVI dá que falar. Reparou em todos os pormenores?

Festa de Verão da TVI: Festa de arromba junta estrelas junto ao Tejo. As fotos de todos os looks

Cristina Ferreira capta todas as atenções na Festa de Verão TVI! Veja o look sensual!

Cristina Ferreira era uma das presenças mais aguardadas na passadeira vermelha da Festa de Verão da TVI, que decorreu no dia 1 de julho, no SUD Lisboa, e a apresentadora não desapontou com a escolha de look.

Com um vestido preto transparente, a apresentadora da TVI surpreendeu pela escolha arrojada que deixava a barriga à mostra e mostrava a roupa interior também preta.

No Instagram, Cristina Ferreira mostrou o conjunto que foi complementado pelos acessórios brilhantes e pelo cabelo solto com ligeiras ondulações. Veja os pormenores na galeria.

A Festa de Verão da TVI reuniu as estrelas do canal que brilharam com a escolha de looks para a noite quente.

Apresentada por Mónica Jardim, João Montez, Sofia Vasconcelos e Zé Lopes, a festa contou com a presença de muitas celebridades vestidas a rigor para uma noite de glamour, diversão, música e muita diversão.