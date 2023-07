Maria Botelho Moniz grávida arrasa na passadeira vermelha da Festa de Verão da TVI

Festa de Verão da TVI: Festa de arromba junta estrelas junto ao Tejo. As fotos de todos os looks

Festa de Verão TVI: Maria Botelho Moniz arrasa grávida com um look diferenciador estilo «Elvis»

Maria Botelho Moniz foi uma das caras que deslumbrou na Festa de Verão da TVI. A apresentadora que está grávida desfilou na passadeira vermelha com um fato branco com pérolas.

Confira na galeria o look de Maria Botelho Moniz.

A Festa de Verão da TVI reuniu as estrelas do canal no SUD Lisboa, com uma vista maravilhosa sobre o rio e as luzes da cidade.

Apresentada por Mónica Jardim, João Montez, Sofia Vasconcelos e Zé Lopes, a festa contou com a presença de muitas celebridades vestidas a rigor para uma noite de glamour, diversão, música e muita diversão.