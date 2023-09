Gosta de filmes sobre o mundo dos negócios? A Apple TV+ tem algumas sugestões

Para os utilizadores de serviços streaming que gostam de assistir a filmes e séries sobre o mundo dos negócios, a Apple TV+ tem uma panóplia de conteúdos – programas, filmes, séries – que lhe podem servir de aprendizagem ou inspiração se este for o seu universo.

Os apreciadores de filmes centrados no mundo dos negócios, no empreendedorismo e histórias de superação, podem contar com alguns exemplos, alguns deles lançados no ano passado outros já este ano. Os registos são diversificados e vão desde biografias a ficção pura e dura.

Tetris

Como nome deixa adivinhar, este filme aborda a história do icônico videojogo tendo como pano de fundo a Guerra Fria. Henk Rogers, um designer de jogos holandês, viaja para Moscovo com o intuito de conhecer o criador do jogo, Alexey Pajitnov. Ambos enfrentam desafios legais e políticos para conseguir levar o Tetris ao mundo. O filme chegou à Apple TV+ já este ano e ganhou uma pontuação de 7,4/10.

Blackberry

A história da ascensão e da queda da empresa pioneira dos smartphones é o tema deste filme. Mike Lazaridis e Jim Balsillie, os homens por trás do sucesso da BlackBerry, estão no centro da história, que destaca o entusiasmo da inovação juntamente com os erros que levaram à queda. Neste filme de 2023, o público confronta-se com a natureza efémera do sucesso tecnológico.

Severance

Este filme explora o tema, tão na ordem do dia, do “equilíbrio entre vida pessoal e profissional”. Conta a história Mark Scout e da sua equipa na Lumon Industries. Ali, vive-se um cenário corporativo em que os funcionários foram submetidos a um procedimento cirúrgico para separar as suas memórias de trabalho da vida pessoal. Os personagens vivem peripécias mirabolantes, ao mesmo tempo que questionam o verdadeiro significado do seu emprego. O Severance foi lançado em 2022 e teve uma pontuação de 8.7/10 no IMDb.

Super League: The War for Football

Trata-se de uma série documental, dividida em quatro partes, que gira em torno de acontecimentos relacionados com a Superliga Europeia. Apresenta entrevistas com donos de clubes de futebol, com especialistas desportivos e com fãs. A série foi lançada já este ano e acaba por fazer um retrato do universo futebolístico enquanto negócio. O IMDb classificou-a com 7.5/10.

We Crashed

Esta série, que chegou à plataforma no ano passado, fala da ascensão e queda da start-up WeWork que, apesar do enorme sucesso inicial, acabou por enfrentar um escândalo de grandes dimensões. A série explora os riscos da ambição desmedida e o equilíbrio entre os sonhos e a realidade. Está centrada na dupla de fundadores da WeWork, Adam e Rebekah Neumann.

Stephen Curry: Underrated

Novamente com o desporto como tema, este documentário desportivo, lançado em 2023, acompanha o percurso de Steph Curry que começou por ser um jogador subestimado, até atingir o estrelado na NBA. O filme, que enfatiza a confiança Curry como o seu “superpoder”, acabou por ser alvo de críticas pela falta de profundidade analítica.

The Escape of Carlos Ghosn

No centro deste documentário está o ex-CEO da Nissan-Renault, os seus sucessos corporativos, a prisão e a fuga do Japão. Dividido em quatro partes, o documentário oferece uma mistura de entrevistas e reviravoltas narrativas, o que faz dele mais do que apenas a história de uma saga corporativa.

The Big Conn

A série mergulha na vida de Eric C. Conn, um advogado de Kentucky (EUA) que roubou 550 milhões de dólares ao governo norte-americano. A série revela as falhas sistémicas que possibilitaram as suas atividades criminosas, e alerta para a importância da responsabilização.

Loot

Uma série que leva a uma reflexão, num registo cómico, sobre responsabilidade e redenção dos bilionários. Loot centra-se na bilionária Molly Novak e na sua vida tumultuada após um escândalo de traição.

The Beanie Bubble

Lançado já este ano, este programa centra-se na moda Beanie Baby dos anos 90, e desenrola-se em torno três mulheres fictícias, baseadas em pessoas reais próximas da história, que desempenharam papéis fundamentais no sucesso de Ty Warner.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders