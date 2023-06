Está à procura de emprego? Saiba as perguntas que obrigatoriamente deve fazer

Encontrar o emprego e a empresa certa para trabalhar não é uma tarefa fácil numa altura em que a oferta de empregos não abunda. Contudo, há um setor de atividade em que a procura por profissionais qualificados ainda supera a oferta disponível: o tecnológico.

A escassez de competências na área da tecnologia faz, por isso, com que estes profissionais tenham mais oportunidades e possibilidade de escolha, porque as empresas e organizações estão a “competir” para atrair os melhores candidatos.

Ainda assim, e se está a passar por um processo de recrutamento, saiba se a empresa a que se está a candidatar é a certa para si. Para isso, faça as perguntas certas quando chegar a altura da entrevista de emprego, de forma a recolher o máximo de informação para ter do seu lado os dados necessários para perceber se a empresa se enquadra nos seus objetivos profissionais e pessoais.

Como lembra James Milligan, Global Head of Technology Solutions da Hays, é importante ter a noção das prioridades da empresa - se vai trabalhar à distância, a tempo inteiro ou a tempo parcial, por exemplo - e a entrevista é a sua melhor oportunidade para descobrir, junto do entrevistador, se a cultura da empresa é adequada para si".

Quais são então as perguntas que não deve deixar de fazer numa entrevista de emprego?

1: Comece por questionar o entrevistador sobre “‘Qual é o propósito da sua organização?”

Se o propósito da organização não se alinhar com os valores das pessoas que contrata, isso pode ter um impacto negativo na sua experiência como colaborador. Por isso, certifique-se que a empresa está a fazer (ou está a tentar fazer) algo que vá ao encontro das suas expetativas como colaborador e compreenda qual é a sua parte nisso.

2: “Quais são as suas prioridades estratégicas e como estas têm mudado nos últimos anos? Como se encaixa o meu papel?” é outra das questões fundamentais. Ou seja, quer esteja a candidatar-se a uma empresa com tecnologia de vanguarda, ou a uma que requer uma transformação digital acelerada, é importante saber quais são as prioridades estratégicas destas. Isto não só revelará se a organização se encontra numa posição forte, mas também se a sua contratação fará parte de um plano a longo prazo ou de uma solução rápida.

3: “Como abordar a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal"? Para se manterem à frente em qualquer setor, os profissionais têm de melhorar e continuar a aprender para garantir que as suas competências permanecem relevantes no mercado. Por isso, e a bem do seu crescimento profissional, se é candidato a um emprego certifique-se que a empresa que o quer contratar apoia a aprendizagem e proporciona oportunidades de aperfeiçoamento. O que pode materializar-se em formação no local de trabalho, seminários ou módulos de aprendizagem.

4: “Como estão a gerir as equipas híbridas?” Caso o trabalho à distância faça parte da política da empresa, é importante perceber como os seus gestores lideram as equipas híbridas, como abordam a comunicação, as responsabilidades e a inclusão. Desta forma, pode perceber se o modelo adotado se enquadra ou não nas suas pretensões.

5: “Como é partilhada a cultura da empresa com as equipas remotas/híbridas?” É importante que os candidatos a emprego compreendam a missão da empresa ou se se enquadram na cultura da mesma. Apesar de estes serem aspetos que o site da empresa pode eventualmente esclarecer, isso não é suficiente para dizer como será a sua vida se trabalhar à distância. Por isso, não hesite e pergunte ao entrevistador como é que a cultura da empresa será mantida viva quando não estiver a trabalhar no escritório.

6: “Que apoio posso esperar receber se trabalhar à distância ou a partir de casa"? Os candidatos a emprego precisam de saber qual o papel/funções que terão de desempenhar no escritório e qual o papel que se espera deles quando trabalham remotamente. Isto está relacionado também com o necessário apoio ao nível de hardware e software, assim como com a forma como o candidato se integra na empresa e as condições técnicas que lhe são disponibilizadas para o correto e eficaz desempenho das suas tarefas. Sem esquecer que é de bom tom saber também se haverá oportunidade para socializar com os seus novos colegas, seja através de chamadas ou reuniões regulares, para evitar que se sinta isolado.

Em suma, numa altura em que os profissionais qualificados têm à sua escolha potenciais empregadores, é importante que escolham a organização que melhor lhes convém. Ao fazerem as perguntas certas, podem compreender melhor se os seus objetivos e valores se alinham com os da organização, e não cair no erro de escolher uma empresa que se revele um entrave ao seu crescimento profissional.