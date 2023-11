Há 20 min

Existem dois tipos de pessoas neste mundo: pessoas que fazem a cama e pessoas que não a fazem.

É uma das primeiras coisas que as pessoas aprendem a fazer na tropa ou nos escuteiros, e é algo em que a maioria dos pais insiste com os filhos. Fazer a cama pode-se tornar um hábito fácil, mas tem um efeito para o resto das nossas vidas no que diz respeito à nossa saúde mental e muito mais.

Clique na galeria para descobrir mais.