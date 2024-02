Há 3h e 27min

É na pequena cidade inglesa de Alnwick que está situado um jardim extremamente peculiar. O Poison Garden, em tradução livre 'Jardim do Veneno', atrai milhares de visitantes todos os anos. Apesar de contar com mais de 100 espécies diferentes de plantas, este não é um jardim botânico comum. No 'Jardim do Veneno' as plantas podem matar. Curioso?

