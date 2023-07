Já conhece este parque de aventura em Torres Vedras?

Há 3h e 59min

É em Torres Vedras, mais concretamente em Outeiro da Cabeça Campelos, que se encontra o Parque Aquático Lagoa do Falcão. Com seis hectares de área, foi criado para oferecer vários momentos de lazer, aventura e entretenimento ao ar livre para todos os que procuram um programa diferente.

Este parque aquático não é semelhante ao Parque Aquático de Amarante ou ao Aquashow. Aqui não são os escorregas que dominam, mas sim a lagoa central e todas as atividades que se podem fazer nela e na zona envolvente.

A oferta de atividades é variada e vai agradar quem não dispensa uma boa aventura. É possível fazer uma caça ao tesouro na Ilha Pirata, andar de karts a pedais, andar no slide, fazer stand-up paddle e escalada, andar de canoa e experimentar o seabob, um veículo aquático que atinge altas velocidades, proporcionando muita emoção. Há ainda insufláveis no meio da água, entre outras coisas.

Para aqueles que dispensam grandes aventuras, é possível passar o dia a apanhar banhos de sol na praia fluvial.

O Parque Aquático Lagoa do Falcão está aberto o ano inteiro, sendo que durante o verão, de junho a setembro, está aberto de segunda a domingo, das 10h às 19h. Em outubro e em maio está aberto aos fins de semana e entre novembro e abril estão abertos mediante reserva para grupos com no mínimo 10 participantes.