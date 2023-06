Maior cruzeiro do mundo tem parque aquático a bordo

Ontem às 15:00

Se é fã de cruzeiros, então tem de ficar a conhecer o Icon of the Seas. Criado pela Royal Caribbean, este cruzeiro é apresentado como o maior do mundo e vem carregado de opções de entretenimento para toda a família. A embarcação está agora em testes e a viagem inaugural está agendada para janeiro de 2024. Com cerca de 250 mil toneladas e 365 metros de comprimento, o Icon of the Seas foi pensado para oferecer as melhores férias sobre as ondas. Tem um parque aquático com seis escorregas, uma zona de “praia”, um parque de diversões, sete piscinas e vários bares e restaurantes. Além disso, oferece oito “bairros” para descobrir A pensar nas famílias, foi criada uma acomodação, a “Ultimate Family Townhouse”, que tem três andares carregados de aventuras, com um escorrega na suite, uma estação de karaoke e áreas escondidas para descobrir durante as férias. O Icon of the Seas fez agora os primeiros testes na água e os segundos já estão agendados para o final do ano. Tudo isto para fazer a viagem inaugural em janeiro de 2024 pelo sul da Flórida, nos Estados Unidos. A partir daí, o cruzeiro deverá fazer viagens de sete noites, passando por alguns dos destinos mais paradisíacos, como as Bahamas, México, e a ilha privada da Royal Caribbean, a CocoCay. Tem capacidade para 5610 passageiros e 2350 membros da equipa.