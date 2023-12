O que são ácidos faciais e como deve usá-los?

Hoje às 11:11

Sejamos realistas! A ideia de termos ácido em qualquer lugar perto do rosto pode parecer bastante assustadora! E mesmo que supere o medo, como saber por onde começar? Nos últimos anos, os ácidos faciais mudaram de peeling de salão para produtos básicos de cuidados com a pele em casa, mas o grande número de produtos no mercado pode ser desconcertante. Ácido hialurónico, ácido glicólico, ácido salicílico, ácido azelaico… é difícil saber como pronunciá-los, quanto mais descobrir como usá-los! Mas não há necessidade de se aventurar às cegas no mundo dos ácidos faciais — navegue nesta galeria para se familiarizar com esses produtos para a pele que parecem assustadores.