Os alimentos que ajudam a combater o stress, a ansiedade e a depressão

Sintomas de depressão e ansiedade, assim como um alto nível de stress, têm sido diagnosticados com muita regularidade nas mais variadas pessoas. Apesar de existir medicação adequada ao combate destes sintomas, a verdade é que os alimentos também podem ser fortes aliados.



Quando o corpo está sujeito uma elevado nível de stress, a hormona do cortisol é libertada, o que leva ao aumento do apetite. Mas como é que isto acontece exatamente? Basicamente um nível mais alto de cortisol cria maiores níveis de insulina no corpo, levando a uma queda no nível de açúcar no sangue, o que é a combinação ideal para o aparecimento daqueles desejos por 'fast food'.



Em declarações ao WebMD, o Dr. Jason Perry Block afirma que "isso acontece, em parte, porque o corpo liberta químicos em resposta aos alimentos que podem ter um efeito calmante".



Já de acordo com a Women's Health, existem diversos hábitos comuns entre as pessoas que sofrem com o stress, o que as leva a ganhar peso.



As pessoas que sofrem de ansiedade não costumam dormir a quantidade suficiente de horas. A falta de sono, assim como o stress, contribui para o aumento da produção de cortisol. É precisamente nesta parte que os alimentos poderão tornar-se nos seus aliados. E se pudesse recorrer à comida para minimizar alguns destes sintomas e melhorar o seu humor?



Clique na galeria e descubra quais são os alimentos que podem ajudá-lo na luta contra o stress, a ansiedade e a depressão.