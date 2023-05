Vanilla Ice marcou os anos 90. Veja como é hoje

Há 40 min

Conhecido por todos pelo seu nome profissional, o rapper Vanilla Ice chama-se na verdade Robert Matthew Winkle e tem hoje 55 anos. Em 1990, o norte-americano nascido no Texas ficou conhecido em todo o mundo com o álbum “To the Extreme”, que inclui a canção mais conhecida do músico: “Ice Ice Baby” (ver vídeo abaixo).

O tema ficou também conhecido por ter levado o hip hop para uma audiência mais abrangente. O sucesso acabou por ser efémero, já que o cantor perdeu bastante popularidade e os álbuns que se seguiram não tiveram o êxito esperado.

O rapper foi namorado de Madonna no início dos anos 90, mas foi uma relação breve, que não passou dos oito meses. Acabou por casar com Laura Giaritta, com quem teve duas filhas, mas de quem também já está divorciado. Em 2018, voltou a ser pai de uma menina, filha da atual companheira.

Vanilla Ice tem atualmente 1.2 milhões de seguidores no TikTok e continua a atuar, essencialmente em eventos em que a década de 90 é o tema central, como é o caso da digressão “I Love the 90’s Tour”, com a qual está neste momento a correr Estados Unidos e Canadá, acompanhado de outros autores de grandes êxitos daquela década.

Recorde o videoclip de ‘Ice Ice Baby’ e, na galeria acima e no vídeo seguinte, veja como está hoje Vanilla Ice.