A TVI celebrou os 31 anos com uma gala cheia de glamour que decorreu no Casino do Estoril, no domingo, 18 de fevereiro.

Várias foram as caras conhecidas que marcaram presença na festa da TVI e que surpreenderam com os looks escolhidos.

De Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes, veja alguns dos looks que mais encantaram na gala de aniversário da TVI