Deslumbre-se a descobrir as aldeias e vilas portuguesas. Esta é uma das mais bonitas

Localizada entre Castelo de Vide e Portalegre, junto à fronteira com Espanha, encontramos uma vila pitoresca de visita obrigatória por qualquer português, erguida no majestoso ponto mais alto da Serra de São Mamede.

Conhecido antigamente como Monte de Ammaia, falamos da vila de Marvão. Esta é uma vila única que é em si uma fortaleza natural, com encostas íngremes a norte, sul e oeste, e acesso apenas pelo lado leste, onde a povoação foi crescendo ao longo dos tempos, como explica o site Visit Portugal.

Monarcas e conquistadores prestaram sempre atenção a esta pequena localidade e nela investiram na construção e fortificação do castelo e das muralhas, que são hoje uma autêntica máquina do tempo, onde se respira a nossa História e onde o silêncio nos invade a alma. A paisagem tira-nos o fôlego. E, dentro das muralhas, o passeio deve ser demorado, para conseguir observar todos os incríveis detalhes deste tesouro arquitetónico do Alentejo.

As ruas estreitas com arcos góticos, janelas manuelinas e varandas de ferro forjado adornam as casas de granito local. Entre os monumentos mais emblemáticos estão a Igreja de Santa Maria, convertida em Museu Municipal, a Igreja de Santiago, a Capela renascentista do Espírito Santo e o Convento de Nossa Senhora da Estrela, situado fora das muralhas.

Dentro das muralhas encontra hoje esplanadas que convidam a sentar-se e a provar o que de melhor existe na gastronomia alentejana. E não vai conseguir sair sem levar consigo uma (ou muitas mais) peça de artesanato que ali se vende.