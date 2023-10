Aos 71 anos, Helena Isabel mostra mais uma vez a sua elegância e energia únicas

Helena Isabel está em Madrid, Espanha, e partilhou com os seguidores alguns dos momentos mais divertidos na capital espanhola. Os seguidores continuam a não resistir à beleza à da atriz que, aos 71 anos, continua incrível.

A mãe do cantor Agir e atriz do elenco da novela 'Queridos Papás', da TVI, partilha na sua conta de Instagram com frequência fotografias dos seus looks muito elogiados.

Percorra a galeria acima para ver algumas das suas imagens.

Recorde-se que Helena Isabel começou a sua carreira no pequeno ecrã em 1969 e que integrou o elenco de vários projetos de sucesso da ficção da TVI, como "Todo o Tempo do Mundo" (1999), "Sonhos Traídos" (2002), "Ana e os Sete" (2003-2004), "Morangos com Açúcar" (2003-2005), "Mundo Meu" (2005-2006), "Ilha dos Amores" (2007), "Fascínios" (2007-2008), "Flor do Mar" (2008-2009), "Sedução" (2010-2011), "Louco Amor" (2012-2013), "Jardins Proibidos" (2014-2015), "A Impostora" (2016-2017), "Valor da Vida" (2018-2019), "Amar Depois de Amar" (2019) e, mais recentemente, "Para Sempre" (2021-2022), "Quero é Viver" (2022-2023) e "Queridos Papás", que pode ver atualmente em exibição.