UEFA desafia start-ups a entrarem em campo com soluções sustentáveis na final da Liga dos Campeões

A UEFA lançou o ‘Champions Innovate’, uma iniciativa que desafia start-ups focadas na sustentabilidade a criar soluções e ideias para os desafios identificados pelos patrocinadores da Liga dos Campões 2023/2024. Entre as marcas parceiras estão a PepsiCo, a Mastercard e a Just Eat Takeaway.

Um dos desafios é entender como os adeptos se podem envolver ativamente na melhoria do impacto social e ambiental no palco da final desta temporada, que será disputada em Londres.

Os patrocinadores orientarão as start-ups selecionadas durante a fase de testes e, se forem bem-sucedidos, os projetos-piloto serão integrados na organização da final da Liga dos Campeões 2023/2024. Além disso, o vencedor receberá um prémio no valor de 45 mil euros.

A UEFA garante que todas as soluções piloto serão reveladas e celebradas num evento em Londres, dois dias antes da final, que realizar-se-á a 1 de junho de 2024, no Estádio de Wembley, em Londres.

“Com o Champions Innovate, o Centro de Inovação da UEFA pretende descobrir os campeões da inovação que possam contribuir para o desenvolvimento do futebol em todos os aspetos”, disse Andrea Traverso, diretora de Sustentabilidade Financeira e Investigação da UEFA.

O prazo de candidatura fixado para o desafio da PepsiCo é no dia 20 de outubro e para as iniciativas de Mastercard e Just Eat Takeaway é no dia 4 de dezembro.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders