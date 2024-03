Este truque barato vai garantir que tem sempre a sanita a cheirar bem

Se é daquelas pessoas que tem sempre blocos na sanita para dar cheiro e desinfetar, este artigo é para si. Apesar de muito interessantes, esses produtos acabam por ser caros e gastam-se depressa. A solução poderá ser fazer em casa.

Há cada vez mais vídeos no TikTok a mostrar como é fácil fazer as blocos sanitárias em casa e estes vídeos estão a somar cada vez mais ‘gostos’. Em pouco mais de um minuto, as criadoras de conteúdo mostram que é possível fazer estas blocos com o cheiro que quiser e em poucos minutos. A parte boa é que fica mais em conta do que comprar no supermercado.

Não importa o vídeo, os ingredientes e a receita são sempre mais ou menos os mesmos. Vai precisar de um sabonete de glicerina e desinfetante lava tudo. Em algumas receitas, também se coloca sal.

Comece por ralar cerca de 900 gr de sabão e coloque numa panela que pode usar apenas para este efeito. Junte 500 ml do desinfetante escolhido e ligue o fogão. O objetivo é que o sabão derreta e que fique tudo misturado. No fim, desligue o fogo e coloque cerca de meia colher de sal. Este vai ajudar a engrossar a mistura.

Forre uma forma com papel vegetal ou até com um saco de plástico e verta a mistura lá. Agora é só esperar que solidifique, algo que acontece mesmo à temperatura ambiente. Depois é só cortar em pedaços relativamente pequenos e colar na parte interior da sanita para ter sempre cheirinho.

Veja nos vídeos abaixo como se faz a receita destes blocos sanitários.