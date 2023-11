Temos 3 soluções caseiras para acabar com o bolor nos azulejos da casa de banho

Começa a época de chuvas e a quantidade de humidade no ar dispara. Para muita gente, esta altura do ano faz também com que comece a surgir o odiado bolor em casa e uma das zonas mais afetadas é, quase inevitavelmente, a casa de banho.

O bolor costuma surgir em espaços húmidos, pouco ventilados e com pouca luz solar. Por essa razão, não é de estranhar que as manchas escuras deste fungo comecem a surgir na casa de banho.

Bem sabemos que limpar o bolor das paredes, azulejos e juntas está longe de ser uma tarefa fácil. No entanto, não deve ser evitada já que a exposição a bolor durante muito tempo pode provocar problemas de saúde.

Para simplificar esta tarefa, a Drench partilhou algumas soluções para eliminar o bolor de sua casa sem ter de passar horas a esfregar. Veja as três opções caseiras que vão facilitar na hora de limpar paredes, azulejos e juntas.