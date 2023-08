Quer deixar o seu duche a brilhar sem muito trabalho? É desta forma que tem de o limpar

Limpar a casa de banho pode ser uma dor de cabeça, especialmente a zona do duche, com o vidro e as juntas dos azulejos. Ainda bem que há truques e produtos que facilitam o trabalho e ajudam a deixar tudo a brilhar.

Parece que uma conjunção de ouro na hora de limpar a cabine de duche é detergente de loiça, bicarbonato de sódio e vinagre. Parece estranho? Talvez, mas a dica já é viral e parece estar a ajudar muita gente na hora de tirar restos de champô e gel de banho do duche.

Comece por espalhar detergente de loiça – o que tiver em casa – na zona dos azulejos e das portas de vidro do duche e coloque por cima bicarbonato de sódio, mostra o vídeo de @lonecesitoparami, no TikTok. Esfregue com a ajuda de uma esponja para espalhar a pasta de forma uniforme.

Depois é só apanhar o vinagre, que pode ser de cozinha, e com a ajuda de um borrifador espalhar por cima da mistura para a ativar. Deixe dez minutos a fazer magia e retire com água. Fica assim com um duche a brilhar!

Se tiver receio que possa manchar os seus azulejos ou as juntas, antes de limpar todo o duche, experimente a técnica num canto menos visível.

Veja o vídeo com a técnica e comece a perder menos tempo na hora de limpar a casa de banho.