As suas toalhas de banho não estão a limpar bem? Este truque vai resolver o problema [vídeo]

Quando sai do banho, sente que as suas toalhas já não estão a secar tão bem como já o fizeram? Este problema é bastante comum e a origem pode estar na lavagem da roupa.

Num vídeo no TikTok, Lih Evangelista explicou como é que costuma lavar as toalhas e a roupa de cama para que fiquem limpas e cheirosas. A influencer explicou que não usa amaciador de roupa nestas peças por uma razão muito simples: muitas vezes, este produto cria uma espécie de película que interfere com o poder de absorção.

Por isso, a dica é simples: trocar o amaciador de roupa por vinagre branco. E não se preocupe, não deixa cheiro.

Confira o vídeo para ver como se deve fazer.