Quem é Marina Machete? Por ser a primeira mulher trans eleita Miss Portugal está a ser vítima de uma onda de ódio

Marina Machete, uma hospedeira de bordo de 28 anos, vai representar Portugal em novembro, em El Salvador, no concurso Miss Universo, depois de vencer a competição a nível nacional, o que lhe deu o título de Miss Portugal. A sua eleição está a dar que falar (incluindo na imprensa internacional), pelo facto de se tratar da primeira mulher transgénero a ser distinguida com este título. É a terceira mulher trans a concorrer a Miss Universo.

A jovem é de Palmela e, como conta na primeira pessoa no vídeo de apresentação da competição, gosta de “fazer as pessoas rir” e de estar rodeada por quem a faz “feliz”. Gosta de passar tempo na natureza e adora animais por serem aqueles que sempre mostraram o mesmo amor em qualquer das etapas da sua vida.

Marina é hospedeira de bordo há cinco anos, o que lhe trouxe a possibilidade de “abrir horizontes”, mas também de observar como as diferentes culturas lidam com pessoas trans. “Como mulher trans, enfrentei muitos obstáculos no meu caminho. Mas, felizmente e em especial com a minha família, o amor provou ser mais forte do que a ignorância”, diz, sublinhando o nível de transfobia e preconceito que têm vindo a aumentar no mundo, fazendo soar os alarmes a nível global.

A jovem, que diz ter sofrido bullying na escola e que trabalhou sempre para defender os seus direitos, elogia a organização da Miss Universo por ser “inclusiva” e ter o poder de “quebrar barreiras.”

Porém, a eleição de Marina fez espoletar uma onda de comentários transfóbicos nas redes sociais. Até a Câmara Municipal de Borba, cidade alentejana onde teve lugar o Concurso Nacional de Beleza, foi obrigada a fazer uma nota de repúdio aos comentários deixados por vários seguidores nas redes sociais do município. “Uma noite de glamour, elegância, beleza e sofisticação não pode ser abalroada por comentários de puro ódio. Assim, o Município manifesta a sua total reprovação pelos comentários discriminatórios, homofóbicos e ofensivos que têm sido escritos nas redes sociais do Município de Borba”, pode ler-se numa publicação na página oficial do concelho.

“Os cidadãos têm o direito e liberdade de se expressar, e concordamos que esse é um dos direitos fundamentais da nossa sociedade. No entanto, a liberdade de cada um termina quando começa a liberdade do outro”, escreve ainda a vereadora borbense Sofia Alexandra Dias.

Sobre os comentários de ódio, a ILGA Portugal, a mais antiga associação de intervenção lésbica, gay, bissexual, trans e intersexo em Portugal, recomenda a quem vir “conteúdo em que pessoas estão a ser vítimas de violência, sejam elas pessoa LGBTI+ ou não”, para parar e pensar antes de partilhar, mesmo que a intenção seja a melhor. “Na maior parte das vezes essa partilha vai magoar apenas a pessoa que foi vítima, expondo-a num momento vulnerável e obrigando-a a reviver um momento traumático”, explica a associação. Veja o que deve fazer: