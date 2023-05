Matilde Breyner deixa seguidores ‘chocados’ depois de partilhar fotografia da mãe

Matilde Breyner deixa as redes sociais em brasa na outra ponta do mundo

Matilde Breyner publicou uma fotografia de quando era criança, ao colo da sua mãe, para assinala o Dia da Mãe. Quem se cruzou nas redes sociais com esta imagem terá ficado certamente impressionado com as semelhanças físicas entre mãe e filha.

“Achei que eras tu que estavas na espreguiçadeira!”, escreveu a atriz Paula Neves. “Achei mesmo que a crescida eras tu”, “mãe e filha são fotocópia uma da outra” ou “Impressionante” são alguns dos muitos comentários de espanto perante tamanha semelhança.

“A julgar pelo fato de banho da mesma cor, tenho a certeza que nesta altura já pensava ‘quando for grande quero ser igual à minha Mãe’, escreveu a atriz.

“Happy Mother’s Day 💘 às que são, às que tentam ser, às que não querem ser, a todas as Mães que existem nas mais variadas formas e feitios. Viva!”, concluiu.

