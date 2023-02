OPINIÃO | A reviravolta

A Ex-Periência que é muito mais do que um reality show continua a surpreender de semana para semana. Quando os críticos dizem que o novo reality da TVI está morto surge a maior das reviravoltas. Um novo casal chega à experiência, e um outro casal regressa à rotina. À vida real.

Para surpresa de todos, após a renovação do compromisso, Maria Botelho Moniz revela que um dos casais vai abandonar a Ex-Periência. O pânico instalou-se, e não faltaram apostas de qual seria o casal a abandonar o reality. Vanessa e Diogo foram o casal escolhido, mas não foi uma coisa má, foi um passo em frente. Na verdade os casais vivem numa bolha de amor. Isolados do mundo real, e com a ajuda dos terapeutas vão conseguindo superar as quezílias do passado. A Vanessa e o Diogo viviam juntos antes de entrarem nesta nova aventura. Não havia amor. Não havia carinho. Não havia respeito. Não havia valorização. Eram apenas duas pessoas que estavam na mesma casa com uma ligação, os filhos. Durante esta aventura evoluíram enquanto casal, enquanto pessoas. Por isso regressaram à vida real sobre a supervisão dos terapeutas e acompanhamento do programa. Vão regressar na gala final. Será que o amor vai continuar a vencer?

Com saída de um casal, um novo casal ruma à Ex-Periência. Helena e Ricardo, ambos de 50 anos, são os novos inclinos do retiro. Nunca devemos julgar um livro pela capa, mas parece-me que este novo casal são um reflexo da Ana Sofia e do João. Concordam? Vamos dar o benefício da dúvida, e ver como corre a semana.